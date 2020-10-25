أحمد حسن معلقًا على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء: "الاتحاد الافريقي يكيل بمكيالين"

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه لن يتم تأجيل لقاء الزمالك والرجاء المغربي مرة آخرى، بعدما تم تحديد موعده يوم 1 نوفمبر المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .
وقال الصقر:" أعتقد أنه لن يتم تأجيل لقاء الزمالك أمام الرجاء المغربيمرة آخرى، لو لم يصل إلى مصر لخوض اللقاء سيتم اعتباره منسحبا ".
وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الاتحاد الافريقي يكيل بمكيالين، حوريا كوناكري كان لديه 14 لاعبا مصاب
وواصل: "الاتحاد الآسيوي قام بإقصاء نادي الهلال السعودي من دوري أبطال آسيا رغم كل الإصابات في صفوف الفريق بفيروس كورونا".
وأكمل: "كورونا مستمر، ويجب أن يقوم كل نادٍ بتجهيز نفسه، وموضوع التأجيلات لن يستمر، وإلا ستكون كل البطولات مهددة".
وتابع: "الأهم أن يتأهل الزمالك ويتخطى الرجاء، وكلنا ندعم الناديين، للوصول إلى المباراة النهائية".
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