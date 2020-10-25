إعلامي: أحمد فتحي يستحق التقدير والتكريم من النادي الأهلي

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن أحمد فتحي لاعب الأهلي، والمنتقل لبيراميدز، قدم مستوى جيدًا مع الفريق الأحمر، ويستحق التقدير والتكريم من جانب النادي الأهلي.

قال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر، المذاع على راديو مصر: "حزين لرحيل فتحي وعدم لحاقه بالمباراة النهائية

لبطولة دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "أحمد فتحي يستحق التكريم، وهذه هي تقاليد النادي الأهلي، العلاقات الطيبة مع الجميع".

وواصل: "فتحي تعامل برجولة وشرف ولم يقصر مع النادي الأهلي، والتزم حتى اللحظة الأخيرة".

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وأردف: "موضوع السوشيال ميديا والانتقادات

الموجهة لفتحي أمر غير جيد أيضًا، اللاعب لم يتطاول مطلقًا ولم يخرج عن النص، بعيدًا عن اختياره الرحيل لناديٍ آخر".

واستطرد: "أحمد فتحي يتميز بالرجولة والاحترافية، وهو نموذج جيد للاعبين المصريين، فهو يقاتل حتى آخر ثانية مع النادي الأهلي، وأتمنى تكريمه على 13 موسم لعبها في صفوف الفريق".

وأتم: "فتحي قيمة كبيرة، وأتمنى تقديره بالشكل الذي يليق به".