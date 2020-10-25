يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف الشرطة والزوراء في الدوري العراقي، في إحدى مباريات اليوم الأحد 25-10-2020 ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

تنقل مباراة “الشرطة والزوراء” على قناة العراقية الرياضية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت العراق والسعودية.

يستقبل ملعب الشعب قمة الدوري العراقي ضمن مباريات الجولة الأولى بين “الشرطة والزوراء” والتي تقام دون حضور الجماهير بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

ويدخل فريق “الشرطة” المباراة بصفوف شبه مكتملة بقيادة مدربه “عبد الغني شهد” الذي قدم اداءًا مشرفًا في بطولة دوري أبطال آسيا، وسيسعى إلى تحقيق الانتصار على “الزوراء” لحصد اول ثلاث نقاط في مستهل مشوار الدفاع عن لقبه.

وتعاقد “الشرطة” مع مهاجم برسيبوليس الإيراني، النيجيري “كريستيان أوساجونا”، ولاعب خط وسط بني ياس الإماراتي السابق، الكولومبي “دانيال أليخاندرو هيرنانديز”، كما ضم لاعب القوة الجوية “محمد قاسم”، ولاعب الكويت الكويتي السابق “أمجد عطوان”.

ويفقد الشرطة جهود الثنائي “أحمد جلال وحسام جاد الله” لعدم الجاهزية، كما تحيط الشكوك بمشاركة “محمد قاسم” لعدم الجاهزية أيضًا.

في المقابل سيتطلع “الزوراء” هو الآخر إلى تحقيق النقاط الثلاث لإعطاء لاعبيه دفعة معنوية قوية للمنافسة على اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ موسمين.

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ونجح “الزوراء” في التعاقد مع نجم المنتخب العراقي ونادي الشرطة السابق “علاء عبد الزهرة” في صفقة انتقال حر، وبكل تأكيد سيشكل اللاعب الدولي الإضافة اللازمة لفريق النوارس.

يذكر ان اخر مواجهة جمعت “الشرطة والزوراء” كانت في بطولة كأس السوبر العراقي، وانتهت بفوز الشرطة في ركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت يوم 14 سبتمبر 2019.

وانتهت اخر 7 مباريات رسمية بين الفريقين في الدوري العراقي بالتعادل وفاز “الزوراء” في مباراة الفريقين بمسابقة الدوري الموسم الماضي، ولكن تم إلغاء نتيجة ذلك اللقاء لعدم استكمال الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويتصدر “الزوراء” سجل بطولات الدوري العراقي برصيد 14 لقب، بينما يأتي فريق “القوة الجوية” في المركز الثاني برصيد 6 ألقاب، ويتواجد “الشرطة” في المركز الثالث بـ5 ألقاب، وبنفس العدد يقبع فريق “الطلبة” في المركز الرابع.

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هدف التقدم للشرطة في مرمى الزوراء عن طريق امجد عطوان

هدف التعادل للزوراء سجله محمد صالح

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