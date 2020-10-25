بث مباشر | مشاهدة مباراة الشرطة والزوراء في الدوري العراقي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “الشرطة والزوراء” في إحدى مباريات اليوم الأحد 25-10-2020 ضمن الجولة الأولى من الدوري العراقي الممتاز.

تنقل مباراة “الشرطة والزوراء” على قناة العراقية الرياضية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت العراق والسعودية.

يستقبل ملعب الشعب قمة الدوري العراقي ضمن مباريات الجولة الأولى بين “الشرطة والزوراء” والتي تقام دون حضور الجماهير بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

ويدخل فريق “الشرطة” المباراة بصفوف شبه مكتملة بقيادة مدربه “عبد الغني شهد” الذي قدم اداءًا مشرفًا في بطولة دوري أبطال آسيا، وسيسعى إلى تحقيق الانتصار على “الزوراء” لحصد اول ثلاث نقاط في مستهل مشوار الدفاع عن لقبه.

وتعاقد “الشرطة” مع مهاجم برسيبوليس الإيراني، النيجيري “كريستيان أوساجونا”، ولاعب خط وسط بني ياس الإماراتي السابق، الكولومبي “دانيال أليخاندرو هيرنانديز”، كما ضم لاعب القوة الجوية “محمد قاسم”، ولاعب الكويت الكويتي السابق “أمجد عطوان”.

ويفقد الشرطة جهود الثنائي “أحمد جلال وحسام جاد الله” لعدم الجاهزية، كما تحيط الشكوك بمشاركة “محمد قاسم” لعدم الجاهزية أيضًا.

في المقابل سيتطلع “الزوراء” هو الآخر إلى تحقيق النقاط الثلاث لإعطاء لاعبيه دفعة معنوية قوية للمنافسة على اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ موسمين.

ونجح “الزوراء” في التعاقد مع نجم المنتخب العراقي ونادي الشرطة السابق “علاء عبد الزهرة” في صفقة انتقال حر، وبكل تأكيد سيشكل اللاعب الدولي الإضافة اللازمة لفريق النوارس.

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يذكر ان اخر مواجهة جمعت “الشرطة والزوراء” كانت في بطولة كأس السوبر العراقي، وانتهت بفوز الشرطة في ركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت يوم 14 سبتمبر 2019.

وانتهت اخر 7 مباريات رسمية بين الفريقين في الدوري العراقي بالتعادل وفاز “الزوراء” في مباراة الفريقين بمسابقة الدوري الموسم الماضي، ولكن تم إلغاء نتيجة ذلك اللقاء لعدم استكمال الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويتصدر “الزوراء” سجل بطولات الدوري العراقي برصيد 14 لقب، بينما يأتي فريق “القوة الجوية” في المركز الثاني برصيد 6 ألقاب، ويتواجد “الشرطة” في المركز الثالث بـ5 ألقاب، وبنفس العدد يقبع فريق “الطلبة” في المركز الرابع.

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الشرطة 1-1 الزوراء

ملعب الشعب (بغداد – العراق)

الدوري العراقي (الجولة الأولى)

????جارية الآن – الشوط الثاني

بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة

أهلاً بكم في بث مباشر لقمة الدوري العراقي “الشرطة والزوراء” ضمن مباريات الجولة الأولي لموسم 2020/2021.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة.

⭕تعد هذه المباراة هي الأولى في العراق منذ 7 أشهر كاملة بعد الغاء الموسم الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

تشكيلة الشرطة | احمد باسل – علاء مهاوي – سعد ناطق – كرار عامر – حسام كاظم – سعد عبد الأمير – علي فايز – مازن فياض – أمجد عطوان – محمد مازهر – كريستيان أوساجونا.

تشكيلة الزوراء | جلال حسن – مصطفى جبر – نجم شوان – الحسن حبيب – ضرغام إسماعيل – أحمد فاضل – محمد صالح – محمد رضا – مهدي كامل – حسين علي – علاء عبد الزهرة.

“0 بداية المباراة

“1 يلعب فريق الشرطة على يسار الشاشة بالزي التقليدي الأخضر الكامل، بينما يلعب الزوراء بالزي الأبيض الكامل على اليمين.

“10 مهدي كامل يسدد كرة قوية جدًا من خارج منطقة الجزاء تعلو مرمى احمد باسل بقليل.

“15 مر الربع الاول من الشوط وما زال التعادل السلبي يسيطر.

“16????بطاقة صفراء على مهاجم الزوراء علاء عبد الزهرة بعد التحامه بالمرفق مع مدافع الشرطة في كرة عالية.

“18 ضربة ركنية للشرطة من الجهة اليسرى ترسل عالية داخل منطقة الجزاء ليبعدها دفاع الزوراء بصعوبة بعدما كانت الكرة في طريقها إلى المرمى.

“21⚽جووووووووووووووووووول – أمجد عطوان يفتتح التسجيل لفريق الشرطة بتسديدة محكمة من داخل منطقة الجزاء.

“21 قصة الهدف | مازن فياض ينطلق بسرعة من الجهة اليمنى وحاول مرواغة مدافع الزوراء لتصل الكرة إلى أمجد عطوان الذي روض الكرة وسددها بيسراه على يمين الحارس جلال حسن.

“26 الحسن حبيب كاد يسجل هدف التعادل لفريق الزوراء ولكن رأسيته علت المرمى الخالي بعد خروج أحمد باسل في توقيت خاطئ لتفوته الكرة.

“28⚽جووووووووووووووووووول – محمد صالح يعدل النتيجة للزوراء بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

“28 قصة الهدف | محمد صالح يستلم كرة طولية امام دفاع الشرطة ويتلاعب بالمدافعين مسددًا كرة قوية من على حدود المنطقة سكنت شباك احمد باسل.

“31 اللعب يتوقف بسبب اصابة لاعب الشرطة علي فايز.

“32 الحكم يستأنف اللعب من جديد، وفايز يخرج لتلقي الاسعافات.

“33 علي فايز يعود إلى المستطيل الأخضر بعد تلقي الاسعافات اللازمة.

“37 لا وجود لهجمات خطيرة خلال الدقائق القليلة الماضية.

“39 ضربة حرة مباشرة لفريق الشرطة بعد منتصف الملعب، تولى تنفيذها “علي فايز” الذي ارسلها اعلى من الجميع لتخرج إلى ضربة مرمى.

“40 خطأ لصالح الشرطة من مكان خطير.. قريب من الركنية.

“41 كالعادة يتولى تنفيذها المتخصص “علي فايز” ويرسلها عالية داخل منطقة الجزاء ليرتقي لها “سعد عبد الأمير” ويضربها بالرأس ولكن وصلت سهلة في يد الحارس جلال حسن.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+1 مازن فياض يمهد كرة إلى علي فايز على حدود منطقة الجزاء ليسددها الاخير قوية ولكن تعلو المرمى بكثير.

“45+2 صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الايجابي (1-1).

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45 بداية الشوط الثاني

“47 محمد صالح يرسل عرضية من جهة اليسار وصلت سهلة في يد الحارس أحمد باسل.

“55 الشوط الثاني هادئ بكثير عن الشوط الأول.

“60 لا وجود لهجمات خطيرة خلال الدقائق القليلة الماضية.

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