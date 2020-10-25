سوق الانتقالات | الهلال السعودي يعلن تعاقده مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو

أعلن نادي الهلال السعودي مساء السبت، تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي الأرجنتيني لوسيانو فييتو قادمًا من سبورتينج البرتغالي لثلاثة أعوام.

ونجحت إدارة الهلال في ضم فييتو (26 عامًا) من أجل تعويض رحيل البرازيلي كارلوس ادواردو المنتقل إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وكتب الهلال في حسابه الرسمي على تويتر “قدمت ادارة النادي شكرها وتقديرها إلى صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي على تكفله بقيمة انتقال فييتو إلى الهلال“.

ولم يعلن النادي عن قيمة الصفقة، فيما أشارت تقارير صحافية انها بلغت 7 ملايين يورو وحصول اللاعب على 4 ملايين يورو كراتب سنوي.

أضاف الهلال بطل آسيا في موسم 2019 “يمتد عقد الأرجنتيني لوسيانو فييتو لمدة ثلاثة اعوام حتى 2023″، وان التوقيع جرى “بعد اجتيازه الفحص الطبي في مدينة لشبونة البرتغالية، فيما ينتظر أن “يصل الرياض في الأيام القليلة المقبلة”.

قال فييتو في شريط فيديو عرضه النادي “وصلت الى هنا، إلى لشبونة وانا احمل معي ذكريات يستحيل أن انساها، خضت تجربة في بلادي مع راسينج وبعدها انتقلت إلى أوروبا ولعبت في إسبانيا وإنجلترا قبل أن انتقل إلى البرتغال وأرتدي شعار سبورتينغ”.

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تابع “مثلت منتخب بلادي تحت 20 عامًا، وشاركت في جميع البطولات الأوروبية مع الأندية، وأنا الآن مستعد لخوض تحد آخر، في اكبر قارات العالم، القارة الآسيوية، وأنا سعيد لتمثيل بطلها الهلال“.

ويستعد الهلال لملاقاة فريق أبها الثلاثاء المقبل، ضمن الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

بدأ فييتو مسيرته في راسينج كلوب (2011)، ثم انتقل إلى فياريال الإسباني (2015) وحقق معه لقب أفضل ممرر في الدوري الأوروبي “يوروبا ليج”، لينتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد تحت إدارة مواطنه مواطنه دييجو سيميوني، حيث خاض تجربة مخيبة.

ذهب بعدها إلى إشبيلية على سبيل الإعارة ليستعيد مستواه، ثم تنقل بين فالنسيا وفولهام الإنجليزي على سبيل الاعارة، حتى أستقر به الحال في سبورتينج حيث خاض 40 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع سبعة.

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