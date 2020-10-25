فيديو أغنية مؤمن زكريا يتجاوز المليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة

حقق فيديو أغنية مؤمن زكريا ترجعلنا بالسلامة للفنان المصري تامر حسني، نجاحًا كبيرًا على مدار الساعات القليلة الماضية، بتصدره لقائمة أحدث الفيديوهات في مصر عبر موقع يوتيوب “تريند رقم 1”، متغلبًا على فيديوهات أخرى تخص فوز الأهلي على الوداد في دوري أبطال أفريقيا، وفوز ريال مدريد على برشلونة في كلاسيكو الأرض.

ويُعاني جناح النادي الأهلي المصري “مؤمن زكريا” من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر ضمن مجموعة أمراض الجهاز العصبي، يُصاب به نسبة ضئيلة ، وأكتشف لأول مرة خلال القرن العشرين عندما أصيب به لاعب البيسبول لوجيريج.

وأُكتشف مرض مؤمن زكريا بعد إعارته من الأهلي إلى نادي أحد السعودي في يناير 2019، ليتم فسخ عقد الإعارة دون أن يخوض اللاعب أي مباراة.

وحظى فيديو دعم مؤمن زكريا بنسبة مشاهدة غير عادية عبر موقع يوتيوب، وصلت إلى مليون و300 ألف مشاهدة، في أقل من 48 ساعة منذ طرح الأغنية مساء أول أمس الجمعة 23 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع تحقيقه للمزيد من المشاهدات بعد الترويج له في عدة برامج رياضية مصرية.

واستعانت الشركة المُنتجة للفيديو كليب “cconnect” بأبرز نجوم كرة القدم المصرية، في مقدمتهم قائد الأهلي السابق والمدير الرياضي لنادي الجونة “حسام غالي”.

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كما ظهر مدافع وست بروميتش البيون ومنتخب مصر “أحمد حجازي” وظهير منتخب تونس والنادي الأهلي “علي معلول” ونجم أستون فيلا ومصر “محمود تريزيجيه”، وهداف أولمبياكوس اليوناني “أحمد حسن كوكا” بالإضافة إلى النجم المخضرم وليد سليمان، وزملاء مؤمن زكريا في الأندية التي مثلها على مدار العشر سنوات الماضية.

واُفتتح الفيديو بلقطات سريعة للاحتفال الشهير لمؤمن زكريا بوضع اليدين على الأذنين، وجاءت بعدها لقطات مكررة لنفس الاحتفال من اللاعبين والفنانين الذين شاركوا تامر حسني دعم مؤمن زكريا في الفيديو كليب.

ويقول تامر حسني في الأغنية “كل واحد فينا مؤمن انك أقوى ما في الحكاية، صورتك بتكلمنا ديمًا حتى وأنت بعيد معانا، لو جه يوم ووقعت لازم ترجع أقوى من البداية، زي ما ياما هتفنا اسمك، النهردة لك غنانا”.

كتبت كلمات الأغنية “منة القيعي” ولحنها عبد الرحمن رشدي بتوزيع تميم، وأخرج الفيديو كليب جلال فهمي.

إليكم فيديو أغنية تامر حسني عن مؤمن زكريا