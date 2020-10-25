شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد نهضة بركان .. إبراهيم حسن على موعد مع التاريخ بنهائى الكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر إبراهيم حسن صانع ألعاب بيراميدز تحقيق رقم قياسى جديد بإسمه حال تتويج فريقه مساء اليوم بلقب الكونفيدرالية عندما يواجه نهضة بركان المغربى فى النهائى بالمغرب بعدما حصل على اللقب فى الموسم الماضى مع الزمالك عندما فاز الفريق الأبيض على نفس الفريق المغربى بركلات الترجيح .

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فى الوقت نفسه يخوض إبراهيم حسن المباراة النهائية من النسخة الحالية مع بيراميدز بعد انتقاله للفريق السماوى فى بداية الموسم قادما من الزمالك ، وفى حالة تتويجه باللقب يصبح اللاعب المصرى الوحيد الذى يحقق البطولة فى عاميين متتاليين مع فريقين مصريين مختلفين خاصة وأن تلك البطولة استعصت كثيرا على الأندية المصرى ولم يحققها الأهلى إلا عام 2015 ، بينما حققها الزمالك عام 2019 .

وقد نجح إبراهيم حسن فى وضع بصمة حقيقية مع بيراميدز فى لقاء الدور نصف النهائى للبطولة الحالية عندما أحرز الهدف الأول لفريقه فى مرمى حوريا كوناكرى الغينى فى المباراة التى انتهت لصالح الفريق السماوى بهدفين نظيفين .