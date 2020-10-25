شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن ضم بيكهام نهاية أكتوبر..ودجلة يطلب استعادة شريف ضمن الصفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الأهلي، الإعلان عن ضم أحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة نهاية شهر أكتوبر الجاري، وبالتحديد بعد منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العام، ووقع بيكهام على عقود انتقاله للأهلي لمدة 5 مواسم بداية من الموسم المقبل، وأنهى الأهلي اتفاقه مع وادى دجلة لضم بيكهام، مقابل 12 مليون جنيه، مع اختيار دجلة لـ2 لاعبين أهلاوية يتم استعارتهما لمدة موسم، ورغم وجوب دفع الأهلي 15 مليون جنيه لاستعادة بيكهام، وفقاً لعقد بيع اللاعب الذى يمنح الأهلي الأولوية فى استعادته إلا أن الإدارة الحمراء نجحت فى ضم اللاعب مقابل 12 مليون جنيه فقط.

وطلب مسئولو وادي دجلة الحصول على خدمات محمد شريف لاعب الأهلي المعار حالياً لانبي ومهاجم دجلة السابق ضمن صفقة بيع بيكهام للأهلي وهو الأمر الذي لازال يناقشه الأهلي حتى الأن، خاصة وأن اللاعب مرشح بقوة للعودة لصفوف الفريق الأحمر بالموسم الجديد.

وأضاع مسئولو الأهلي ، وبالتحديد عدلى القيعي مدير التعاقدات وقتها، عقد بيع بيكهام لدجلة والذى يمنح النادي أولوية شراء اللاعب، بعد دخوله فى صفقة شراء محمد محمود من دجلة نهاية موسم 2018 ليتم الاتفاق على خصم قيمة بيعة من قيمة شراء محمد محمود، واستدعى الخطيب عدلى القيعي مدير التعاقدات وقتها والذى تولى المسئولية بعد رحيل محمد فضل وقبل تولى أمير توفيق مدير التعاقدات الحالى المسئولية، وتم تشكيل لجنة للبحث عن العقد ولكن دون جدوى، ويمنح العقد الضائع الأهلى الحق فى استعادة بيكهام مقابل 5 ملايين جنيه بالإضافة لقيمة شرائه، حال طلب عودته فى الموسم الأول، مع زيادة 5 ملايين جنيه فى كل موسم يتأخر الأهلى فى طلبه، فى الوقت الذى لن يستطيع أى نادٍ آخر الدخول فى صفقة شرائه إلا حال رفض الأهلى التعاقد مع اللاعب.

ويحظى بيكهام بثقة عدداً من صناع القرار الكروي في الأهلي، خاصة أنه لاعب جوكر يُجيد اللعب فى أكثر من مكان منهم المساك والمدافع الأيمن والوسط المدافع، كما أنه ظهر بشكل جيد مع دجلة منذ انتقاله إليه.كما شارك مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتى استضافتها مصر وفازت بلقبها لتصعد مباشرة لأولمبياد طوكيو.