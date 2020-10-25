شكرا لقرائتكم طارق يحيى: الزمالك يستعيد محمود علاء وساسي أمام الرجاء فى دوي الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن الزمالك سوف يستعيد بعض اللاعبين أمام الرجاء المغربي مثل محمود علاء وفرجاني ساسي قبل لقاء الرجاء المغربي يوم 1 نوفمبر في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقال يحيى في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "قمت بإجراء اتصالات ببعض الأصدقاء في المغرب، وأبلغوني أن الرجاء دائما يقوم ببعض العوامل النفسية قبل المباريات حتى في الدوري المغربي، وفوزي لقجع يساند دائما الأندية المغربية في البطولات الإفريقية".

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وأضاف: "لقجع يساند الرجاء بشكل كبير، وتأجيل المباراة جاء بمساندته القوية، ولكن الأمور في الزمالك جيدة والفريق سوف يستعيد لاعبين أيضا قبل المباراة".

وواصل: "أهنئ النادي الأهلي بالوصول لنهائي البطولة، وأتمنى لحاق الزمالك به وأن يكون نهائي مصري".