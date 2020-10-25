شكرا لقرائتكم أحمد حسن يتحدث عن مزايا موسيماني.. ويطالب بتكريم أحمد فتحي فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن وجود بيتسو موسمياني في منصب المدير الفني كان أمرا ايجابيا للغاية، وظهر على حالة اللاعبين، وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "فايلر بعد فترة كورونا تسبب في حالة استرخاء شديدة، لكن موسيماني لديه طموح ودوافع كبيرة، ويرغب في تحقيق بطولة مع النادي الأهلي ولذلك ظهر الفريق بمستوى جيد أمام الوداد".

وواصل: "شخصية النادي الأهلي كانت حاضرة وبقوة في مباراتي الوداد خصوصا لقاء الذهاب، ولقاء الإياب ظهر الفريق بشكل جيد وأكثر هدوءا".

وتابع:" موسيماني كان يعلم الكثير عن الأهلي، ويعلم الكثير عن الفريق واللاعبين، وهو ما سهل مأمورية المدرب مع الفريق".

وأكمل: "في اللقاء الأول الأهلي لعب بضغط عالٍ، ولكن في الإياب ظهر الفريق في حالة هدوء خاصة بعد هدف مروان محسن".

وأردف: "تألق حسين الشحات أيضا وهو يمتلك قدرات عالية، وسجل هدفا رائعا رغم أن أفشة كان بجواره، لكن نتيجة المباراة ساهمت في احراز هذا الهدف، والأهلي لا يريد التفريط في البطولة.

واستطرد: "الأهلي هو من يصنع المدربين، وأي مدرب قادر على التتويج ببطولة، كرة القدم لابد أن يكون فيها رُقي، الانتقادات الموجهة للمدرب السابق رينيه فايلر أمر غير جيد، والأهلي يستحق الوصول للمباراة النهائية".

وأكد أحمد حسن، أن أحمد فتحي لاعب الأهلي والمنتقل لبيراميدز، قدم مستوى جيد مع الفريق الأحمر، ويستحق التقدير والتكريم من جانب النادي الأهلي، وقال : "حزين لرحيل فتحي وعدم لحاقه بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "أحمد فتحي يستحق التكريم، وهذه هي تقاليد النادي الأهلي، العلاقات الطيبة مع الجميع".

وواصل: "فتحي تعامل برجولة وشرف ولم يقصر مع النادي الأهلي، والتزم حتى اللحظة الاخيرة".

وأردف:" موضوع السوشيال ميديا والانتقادات الموجهة لفتحي أمر غير جيد أيضا، اللاعب لم يتطاول مطلقا ولم يخرج عن النص، بعيدا عن اختياره الرحيل لنادي آخر".

واستطرد: "أحمد فتحي يتميز بالرجولة والاحترافية، وهو نموذج جيد للاعبين المصريين، فهو يقاتل حتى آخر ثانية مع النادي الأهلي، وأتمنى تكريمه على 13 موسم لعبهم في صفوف الفريق، وفتحي قيمة كبيرة، وأتمنى تقديره بالشكل الذي يليق به".

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كما علق أحمد حسن، على انتقال أحمد حجازي إلى الدوري السعودي من بوابة اتحاد جدة، وقال: "الاحتراف أصبح عرض وطلب، وإذا كان معروض عليه مبلغ كبير فأنه قد ينتقل إلى الدوري السعودي".

وأضاف: "حجازي سيحصل على فرصة المشاركة في دوري قوي، وهناك عدة أندية مثل الهلال والنصر والشباب والأهلي تتنافس بقوة".

وواصل:" اللاعب يريد تحقيق أقصى استفادة، كما أنه يريد العودة للمشاركة بشكل أساسي، وحجازي يمتلك شخصية قيادية، وهو من اللاعبين المميزين في مركز المساك".

وأكمل الصقر: "حجازي لاعب دولي منذ 10 سنوات، وهو لاعب قيادي، وأرى أن أسامة جلال لاعب جيد".

وأضاف: "أسامة جلال مستقبل لدفاع المنتخب المصري، ولن يستمر في إنبي كثيرا، لاعب لديه مميزات عديدة، وسيكون من أفضل المدافعين في مصر لو حافظ على نفسه".

وتطرق أحمد حسن لمباراة الزمالك والرجاء المغربى ، أنه لن يتم تأجيل لقاء الزمالك والرجاء المغربي مرة آخرى، بعدما تم تحديد موعده يوم 1 نوفمبر المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الصقر:" لا أعتقد انه سيتم تأجيل لقاء الزمالك أمام الرجاء المغربي مرة آخرى، لو لم يصل إلى مصر لخوض اللقاء سيتم اعتباره منسحبا".

وأضاف أن "الاتحاد الافريقي يكيل بمكيالين، حوريا كوناكري كان لديه 14 لاعبا مصاب بكورونا، ولعب أمام بيراميدز، في الكونفدرالية".

وواصل: "الاتحاد الآسيوي قام بإقصاء نادي الهلال السعودي من دوري أبطال آسيا رغم كل الإصابات في صفوف الفريق بفيروس كورونا".

وأكمل: "كورونا مستمر، ويجب أن يقوم كل نادٍ بتجهيز نفسه، وموضوع التأجيلات لن يستمر، وإلا ستكون كل البطولات مهددة".

وتابع: "الأهم أن يتأهل الزمالك ويتخطى الرجاء، وكلنا ندعم الناديين، للوصول إلى المباراة النهائية".