شكرا لقرائتكم وزير الشباب والرياضة: شارك فى 30 يوم تحدى ومارس الرياضة في أى مكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رسالة إلى الشباب و غيرهم من مختلف الأعمار للمشاركة فى مبادرة 30 يوم تحدى والتى يتم من خلالها ممارسة الرياضة خلال 30 يوم وقال صبحى خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمبادرة " احب اقول ادخل 30 يوم تحدى مارس اى رياضة فى اى مكان ليست بهدف البطولة أو المنافسة ولكن من اجل التحدى فهو الوسيلة الرئيسية للنجاح .

وعقدت وزارة الشباب والرياضة مؤتمر صحفيا لإعلان النسخة الثانية من مبادرة 30 يوم تحدى وقال وزير الرياضة انه سيتم عقد مؤتمر صحفيا عقب انتخابات مجلس النواب لتوضيح وشرح أهمية المبادرة لان الفكرة لاتقتصر على الشهادات التى يتم تقديمها للمشاركين فى التحدى بل ان هناك دعم معنوى . وأشار صبحى انه يريد ان تكون المبادرة ليست 30 يوم فقط بل بعدد ايام السنة الكبيسة وكذلك نشرها فى المدارس والجامعات وبين العمال والمراكز والقرى والنجوع وطلب الوزير من المشاركين في التحدى ان يجوبون الشوارع وشرحها للجماهير.