شكرا لقرائتكم رسميا.. الزمالك يوثق عقد حازم إمام فى اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد مسؤولو نادي الزمالك في اتحاد الكرة خلال الوقت الحالي من أجل توثيق عقد قائد الفريق حازم إمام والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري وبالتالي يحق للاعب المشاركة في نهائي البطولة الأفريقية حال تاهل الزمالك علي حساب فريق الرجاء المغربي في اللقاء المقرر له الأول من نوفمبر بهد انتهاء مباراة ابذهاب بالمغرب بفوز الزمالك بهدف.

وكان حازم إمام قد وقع على العقد الجديد خلال الساعات الماضية بعد اتفاقه مع ادارة ناديه على كافة تفاصيل العقد الجديد قيما يرضى طموح اللاعب الذى يعتبر احد ابناء قطاع الناشئين بالزمالك .

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في سياق مغاير يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد 4 لاعبين من التشكيل الاساسى لمباراة الاسماعيلى المقرر لها بعد غد ضمن الجولة الأخيرة من الدورى، حيث يرغب باتشيكو في منح لاعبى القوام الأساسي راحة قبل مباراة الرجاء المغربى المقرر لها 1 نوفمبر المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب محمود علاء مدافع الفريق عن مباراة الإسماعيلي لعدم اكتمال شفاءه ورفض البرتغالى المجازفة بالدفع به قبل مواجهة الرجاء ، ونفس الامر بالنسبة لحازم امام الذي يواصل البرنامج التأهيلى الذي يخضع له، بالإضافة للثنائي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي الذي يرغب باتشيكو في منحهما راحة قبل مباراة العودة، ومن المنتظر أن يمنح باتشيكو الفرصة لمحمود عبد الرازق شيكابالا في مباراة الإسماعيلي عقب الانتهاء من برنامج التأهيل الذي كان يخضع له الفترة الماضية.