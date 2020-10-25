شكرا لقرائتكم إنبي يحرم الأهلي من تعويض أحمد فتحي في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح رحيل أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي عن الفريق الأحمر أمر واقع ، حيث من المقرر أن يلعب الجوكر آخر مباراة له مع الفريق الأحمر يوم السبت المقبل في ختام مباريات بطولة الدوري العام، علي أن ينتقل بعدها لفريقه الجديد بيراميدز.

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ورغم نجاح الأهلي في التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن بجانب إجادته في مركز المساك، إلا أن إدارة الأهلي كانت تُمني النفس أيضا بالتعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لإنبي إلا أن الأخير أفسد الأمر بتفعيل بند تجديد استعارة اللاعب لمدة موسم جديد.

واتفق الأهلي مع إدارة النجوم علي ضم كريم فؤاد بداية من الموسم بعد المقبل عقب انتهاء إعارته بشكل كامل لإنبي ، وذلك مقابل 12 مليون جنيه في ظل وجود قناعة تامة بامكانيات اللاعب الفنية والبدنية.