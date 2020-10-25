شكرا لقرائتكم إنبي يحرم الأهلي من تعويض أحمد فتحي في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصبح رحيل أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي عن الفريق الأحمر أمر واقع ، حيث من المقرر أن يلعب الجوكر آخر مباراة له مع الفريق الأحمر يوم السبت المقبل في ختام مباريات بطولة الدوري العام، علي أن ينتقل بعدها لفريقه الجديد بيراميدز.
ورغم نجاح الأهلي في التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن بجانب إجادته في مركز المساك، إلا أن إدارة الأهلي كانت تُمني النفس أيضا بالتعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لإنبي إلا أن الأخير أفسد الأمر بتفعيل بند تجديد استعارة اللاعب لمدة موسم جديد.
واتفق الأهلي مع إدارة النجوم علي ضم كريم فؤاد بداية من الموسم بعد المقبل عقب انتهاء إعارته بشكل كامل لإنبي ، وذلك مقابل 12 مليون جنيه في ظل وجود قناعة تامة بامكانيات اللاعب الفنية والبدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر إنبي يحرم الأهلي من تعويض أحمد فتحي في الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.