شكرا لقرائتكم كاف يبلغ استاد القاهرة بموقف حضور الجماهير من نهائي دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل مسئولو استاد القاهرة مع نظرائهم في الكاف لبحث ملف الحضور الجماهيري بنهائي بطولة دوري ابطاب افريقيا والمقرر اقامته يوم 6 نوفمبر المقبل بعد الإعلان عن استضافة ستاد القاهرة للنهائي، عقب اجراء قرعة من جانب الكاف.

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وأكد مسئولو الكاف، أن النهائي الأفريقي الذي تحدد أن يكون أحد أطرافه الأهلي بعد تخطيه عقبة الوداد المغربي لن يقام بحضور جماهيري، وسيقتصر الحضور علي بعض المدعوين من جانب الأهلي والطرف الثاني الحائر بين الزمالك والرجاء المغربي.

وأضاف مسئولو الكاف، أن هناك أزمة حدثت في حضورعدد مدعوين تجاوز المسموح في مواجهة الأهلي والوداد الماضية ،وهو الأمر الذي آثار أزمه وتم اجبار عدد منهم علي مغادرة المقصورة.