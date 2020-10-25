شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر مشاركة بطل كأس مصر في البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي مشاركة بطل كأس مصر في النسخة الحالية 2019 / 2020 في البطولة العربية بعد الاستقرار رسميا علي مشاركة أول و ثاني الدوري في دوري أبطال أفريقيا والثالث والرابع بالكونفدرالية.

كشف مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة انه في حالة فوز الأهلي أو الزمالك بكأس مصر فسيتم اختيار خامس الدوري للمشاركة في البطولة العربية خاصة آن الاهلي تأكد مشاركته في دوري أبطال أفريقيا ولا يحق لناديين المشاركة في بطولتين أما في حالة صعود اي من الاتحاد السكندري أو طلائع الجيش أو ابو قير للاسمدة لنهائي الكأس فمن المرجح مشاركة اي منهم في البطولة العربية.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز للاشتراك في بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين، إسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهي في وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا.

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ويترتب على ذلك مشاركة صاحبي المركزين الأول والثاني في بطولة أبطال الدوري الأفريقي، بينما يشارك الثالث والرابع في الكونفيدرالية .

وبما أن النادي الأهلي حسم المركز الأول لصالحه فسوف يشارك في أبطال الدوري ، بينما يتنافس على المركز الثاني ناديا بيراميدز والزمالك ، فيما حسم المقاولون المركز الرابع .