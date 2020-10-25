شكرا لقرائتكم أسامة جلال يتحدث عن كواليس عرض الأهلى وبيراميدز ورفض إنبى لناسيونا ماديرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكـد أسامة جلال مدافع فريق إنبي، أن هناك بعض العروض من أجل التعاقد معي، ولازالت المفاوضات جارية مع إدارة النادي، وقال جلال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أتمنى انتهاء المفاوضات بالشكل الذي يرضي إدارة نادي إنبي، لا زال عقدي سارٍ حتى صيف 2022". وأضاف: "نادي إنبي رفض عرضا من ناسيونال ماديرا البرتغالي". Advertisements وحول مفاوضات بيراميدز للتعاقد معه، علق أسامة جلال:" أسعار اللاعبين هبطت كثيرًا بعد فترة كورونا وبالتالي الانتقال لأي نادٍ لابد أن يكون بسعر معقول". وأوضح: "لا أعرف تطورات تفاصيل مفاوضات الأهلي، لكن هناك أندية آخرى دخلت في مفاوضات جدية للتعاقد معي". وواصل: "هناك معسكر قادم للمنتخب الأوليمبي وسنخوض مباراة ودية أمام البرازيل، وسنلعب أمام مدارس مختلفة، المباريات الودية هامة من أجل تحقيق الانسجام بشكل سـريع".

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