شكرا لقرائتكم بيراميدز يقرر التحرك لملعب نهائي الكونفدرالية في السابعة مساءا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر أن تتحرك بعثة فريق نادي بيراميدز من فندق إقامتها بمدينة الرباط العاصمة المغربية في السابعة و٥ دقائق، نحو ملعب مباراة النهائي، ويلتقي بيراميدز مع نهضة بركان المغربي في التاسعة من مساء اليوم، على استاد مولاي عبد الله في الرباط بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسبق تحرك الفريق نحو الملعب محاضرة من الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لإعلان التشكيل والحديث عن بعض النقاط الفنية لتنفيذها خلال المباراة المصيرية.

يذكر أن بيراميدز وصل للنهائي في أول مشاركة قارية طوال تاريخه، بعدما حقق الفوز بنصف النهائي على حوريا كوناكري الغيني بهدفين دون مقابل.

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بدأ بيراميدز مشواره فى البطولة من دور 64 عندما التقى مع ايتوال الكونغولى وتفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول.

وتعادل فى القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائرى، ولكن استطاع الفوز عليه فى الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثانى حيث لاقى يانج أفريكانز التنزانى واستطاع الفوز عليه أيضًا، فى المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ليدخل دور المجموعات ويتصدر المجموعة الاول التى كانت تضم معه المصرى البورسعيدى واينوغو رينجرز النيجيرى وفريق نواذيبوالموريتانى بواقع خمسة انتصارات وهزيمة ليضمن صدارة المجموعة، حقق خلالها 5 انتصارات على أف سى نواذيبو والمصري مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز.

وفى دور الثمانية لعب بيراميدز مع زاناكو واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة فى لوساكا قبل ان يخسر بهدف فى القاهرة، وليصعد الى الدور قبل النهائى، ونجح خلاله فى الفوز على حوريا كوناكرى الغينى بهدفين دون رد، ليتأهل لمباراة النهائى لمواجهة نهضة بركان.