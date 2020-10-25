شكرا لقرائتكم وزير الشباب عن إمكانية حضور الجماهير نهائي دوري أبطال أفريقيا: اختصاص كاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن الحضور الجماهيري من عدمه فى نهائي دورى أبطال أفريقيا ليس من اختصاص وزارة الرياضة بل انه قرار للاتحاد الأفريقى لأنه صاحب السلطة فى هذه البطولة ويشرف على تنظيمها من البداية خاصة فى ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا .

أكد صبحى فى تصريحات خاصة، أن مصر جاهزة لاستضافة النهائي ايا كان طرفيه لكن الحضور الجماهيري قرار يختص به الكاف لأنه صاحب القرار النهائي كما أن هناك تواصل بالفعل مع الاتحاد الأفريقى بشان الجماهير حال كان نهائي مصرى خالص بمواجهة الأهلى والزمالك فى النهائي.

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وتمني أشرف صبحي الفوز والتأهل للزمالك ليكون النهائى مصرى خالص لاول مرة فى تاريخ البطولة ليؤكد ريادة مصر للرياضة الافريقية لما لها من تاريخ كبير على الساحة الافريقية فى الرياضة متنيا التوفيق لبيراميدز فى مباراة اليوم فى نهائى الكونفدرالية امام نهضة بركان مساء اليوم .

ونجح الأهلى فى التأهل الى نهائي دورى أبطال أفريقيا بعد التغلب على الوداد المغربي بمباراتى الذهاب والعودة بينما يتبقى للزمالك مباراته المرجلة أمام الرجاء المغربي ايضا المقرر لها الأول من نوفمبر وبالتالي يكون النهائي الافريقى بين الاهلى والفايز من الزمالك والرجاء