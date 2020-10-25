شكرا لقرائتكم اكتمال النصاب القانوني لانتخابات الاتحاد الأفريقي للطائرة بحضور 51 دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتمل نصاب الجمعية العمومية الإنتخابية للإتحاد الأفريقي للكرة الطائرة في اليوم الثاني لإنعقادها عن طريق الفيديو كونفرانس بحضور 51 دولة من أصل 54 دولة منضمة للإتحاد الأفريقي وهو النصاب الكامل عدا غياب 3 دول هي جيبوتي وإريتريا وغينيا كوناكري.

ويجري في اليوم الثاني التصويت على التقرير المالي وتقرر النشاط الذي يقدمه الدكتور عمرو علواني رئيس الإتحاد الأفريقي عن الفترة الإنتخابية الماضية من 2016 وحتى الآن، وكذلك تقارير المناطق واللجان المختلفة للإتحاد الأفريقي ثم ينتهي اليوم بالإنتخابات التي تجري لدورة قادمة لمدة 4 سنوات.

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ويخوض رئيس الإتحاد الأفريقي الحالي الدكتور عمرو علواني إنتخابات الرئاسة أمام المغربية بشرى حجيج التي تترشح لأول مرة ، بينما يدخل 13 مرشحا المنافسة على 6 مقاعد لنائب الرئيس وهم عدنان البكباك من ليبيا وفراس الفالح من تونس وكارلوس رودريجيز من الرأس الأخضر وموري كيتا من غينيا ومامادو ندوي من السنغال وبدر يوسف من النيجر وكاسيمير ساوادوجو من بوركينا فاسو وإدريس دوكوني من تشاد وجان موبيتا من الكونغو وكيوني من كينيا وجوزيف ويل من جنوب السودان وفريدريك ندلوفو من زيمبابوي وتوبي ريدي من جنوب أفريقيا .

ويتنافس الرباعي جوليان سيرج من الكاميرون وحابو جوميل من نيجيريا وسانجا كونيه من كوت ديفوار ودانييل مولودي من بوتسوانا على 3 مقاعد لأفريقيا في الإتحاد الدولي مع الرئيس المنتخب.

كما تدخل 3 سيدات المنافسة على مقعدين في مجلس الأدارة وهن أجنس كاكوما من زامبيا وخديجة نيمادا من أوغندا ومفو بالمي من ليسوتو.