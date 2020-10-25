شكرا لقرائتكم آدم ينتقل من النصر إلى الرائد حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الرائد يوم الأحد استعارة المهاجم عبدالفتاح آدم من نادي النصر حتى نهاية الموسم وذلك في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية.

وانضم آدم (25 عاماً) إلى النصر صيف 2019، إلا أن لاعب التعاون السابق واجه عدة مشاكل مع الإصابات، حرمته من اللعب بشكل مستمر، إذ خاض مع النصر 15 مباراة بين بطولات الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا والسوبر، سجل خلالها هدفين فقط، ولم يشارك في مباراة كاملة إلا في 4 مناسبات نصفها في الدوري والآخر في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكان آدم لاعباً في صفوف التعاون الذي انتقل إليه شتاء 2018، واستطاع تسجيل 18 هدفاً بقميصه خلال موسم ونصف، كما ساهم بحصول الفريق على كأس الملك في مايو 2019 بعد التغلب على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف في النهائي.