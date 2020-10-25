شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد وتشيلسي يتعادلان سلبياً في قمة الجولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على قمة هذه المرحلة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، كما شهدت نفس المرحلة اليوم أيضا فوز كريستال بالاس على مضيفه فولهام 2 - 1.

وعلى استاد "أولد ترافورد" في مانشستر، قدم مانشستر يونايتد وتشيلسي أداء باهتا في معظم فترات المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي الذي رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى سبع نقاط في المركز الخامس عشر مقابل تسع نقاط لتشيلسي الذي تقدم للمركز السادس مؤقتا.

وسيطر الحذر والأداء الخططي على أداء الفريقين في معظم فترات الشوط الأول حيث انحصر اللعب في وسط الملعب في بداية هذا الشوط. ورغم وجود بعض المحاولات الهجومية من الفريقين في وسط هذا الشوط ، باءت هذه المحاولات بالفشل ولم تشكل خطورة حقيقية على المرميين.

وكانت أول هذه الفرص اثر هجمة سريعة لتشيلسي وتمريرة بينية رائعة لعبها كاي هافيرتز باتجاه تيمو فيرنر المندفع خلف دفاع تشيلسي لكنه فشل في اللحاق بالكرة. وبعد مرور نصف ساعة ، كثف الفريقان محاولاتهما الهجومية بغية تسجيل هدف التقدم.

وحاول البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد تجربة التسديد من خارج منطقة الجزظاء ولكن تسديدته ذهبت في يد الحارس إدوارد ميندي. ورد كريستيان بوليسيتش باختراق ناجح لمنطقة جزاء مانشستر يونايتد من الناحية اليسرى ثم سدد الكرة من داخل المنطقة ولكن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا تصدى لها. وسنحت أخطر فرصة لمانشستر يونايتد في الدقيقة 35 إثر هجمة سريعة أنهاها ماركوس راشفورد بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء، ولكن ميندي تصدى لها ببراعة.

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ورغم استمرار المحاولات الهجومية المكثفة من الفريقين وخاصة مانشستر يونايتد في الدقائق الأخيرة من الشوط، لم تكن هناك خطورة كبيرة حقيقية على المرميين لينتهي الشوط بالتعادل السلبي. واستأنف الفريقان محاولاتهما الهجومية مع بداية الشوط الثاني، وظلت محاولات مانشستر هي الأخطر.

وأجرى النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تغييرا تنشيطيا في الدقيقة 58 بنزول إدينسون كافاني وبول بوغبا بدلا من دانيال جيمس وخوان ماتا. وكاد كافاني يسجل الهدف من أول لمسة له في المباراة ولكن الحظ عانده.

ورد تشيلسي بهجمة سريعة وتمريرة عرضية لعبها رييس جاميس من الناحية اليمنى ولكنها مرت أمام بوليسيتش الذي لم يستطع الوصول إليها. وواصل الفريقان الأداء الباهت في الدقائق التالية حيث ندرت الخطورة على المرميين.

وأجرى فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 72 بخروج تيمو فيرنر وكاي هافيرتز ونزول تامي أبراهام وماسون مونت مكانهما بغية تنشيط الناحية الهجومية أملا في الفوز بالمباراة. ورغم تحسن الأداء في الربع ساعة الأخير من المباراة بعد التغييرات التي أجراها الفريقان، لم يستطع أي من الفريقين استغلال الفرص التي سنحت له لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

واستعاد كريستال بالاس اتزانه بفوز ثمين 2 - 1 على مضيفه فولهام ليرفع رصيده إلى عشر نقاط ويتقدم للمركز الخامس وتجمد رصيد فولهام عند نقطة واحدة في المركز الأخير بعدما مني بالهزيمة الخامسة له مقابل تعادل واحد في المباريات الستة التي خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وأنهى كريستال بالاس الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله خايرو ريديفالد في الدقيقة الثامنة وأحرز ويلفريد زاها الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 64. وشهدت الدقيقة 86 من المباراة طرد أبوبكر كامارا لاعب فولهام قبل أن يحرز زميله توم كيرني هدف حفظ ماء الوجه للفريق في نهاية اللقاء. وحقق كريستال بالاس اليوم الفوز الأول له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.