الجولة الأخيرة بالدوري.. الإسماعيلي يعلن قائمة مباراته ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن البرازيلى ريكاردو المدير الفني لفريق الإسماعيلى، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الزمالك في الجولة الختامية من بطولة دوري we المصري.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا مساء غد الاثنين على ملعب ستاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك في الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري.

وضمت قائمة الإسماعيلي 22 لاعبًا، بينما تم استبعاد محمد صادق، أحمد أيمن، عمر الوحش، باهر المحمدى، أسامة إبراهيم، محمد مجدى الجمل، إبراهيم أبو اليزيد وهمام طارق لأسباب مختلفة.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزى – محمد مجدى.

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خط الدفاع: محمود البدرى – محمد هاشم – محمد عمار – محمد نصر.

خط الوسط : محمود دونجا -نادر رمضان – عماد حمدى – محمد الضرف – محمد مخلوف – أحمد مدبولى – محمد حمدى زكى – محمد بيومى – مدحت فقوسة – بيكيتى سيلفا – عبد الرحمن مجدى – محمود عبد الله.

خط الهجوم: شيلونجو – محمد الشامى – حازم مرسى – وجيه عبد الحكيم.

جدير بالذكر أن الزمالك صاحب الـ 65 نقطة (بعد خصم 3 نقاط) يسعى لحسم المركز الثاني الذي يتنافس عليه مع بيراميدز الذي يحتل المرتبة الثالثة بجدول ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المرتبة الـ11 برصيد 41 نقطة.