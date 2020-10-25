أسامة جلال: لا أعلم تطورات مفاوضات الأهلي لضمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال أسامة جلال مدافع نادي إنبي، إنه ليس لديه علم بتطورات مفاوضات الأهلي لضمه، مضيفًا أن هناك أندية أخرى طلبت التعاقد معه.
وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال جلال: "أتمنى إتمام المفاوضات بالشكل الذي يرضي إدارة نادي إنبي، مازال لديّ عقدي مع النادي ممتد حتى صيف 2022."
وأضاف: "إنبي سبق ورفض عرضا من ناسيونال ماديرا البرتغالي لضعف المقابل المادي."
وحول مفاوضات بيراميدز للتعاقد معه، قال جلال: "أسعار اللاعبين تراجعت كثيرًا بعد فترة كورونا وبالتالي الانتقال لأي نادٍ لابد أن يكون بسعر معقول".
وتابع: "لا أعلم تطورات تفاصيل مفاوضات الأهلي، لكن هناك أندية آخرى دخلت في مفاوضات جدية للتعاقد معي".
وعن استعدادات المنتخب الأولمبي، قال: "أعلم أن هناك معسكرًا للمنتخب خلال الفترة المقبلة، وسنخوض مباراة ودية أمام البرازيل، وسنلعب أمام مدارس مختلفة، المباريات الودية هامة من أجل تحقيق الانسجام بشكل سـريع".
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