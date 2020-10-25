في رسالة عبر تويتر.. كومان يعلق مجددًا على خسارة الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، على الخسارة أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين الفريقين أمس السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة في مباراة الجولة السابعة من منافسات الليجا، وتمكن الفريق الملكي من الفوز بنتيجة 3-1.

عقب المباراة، انتقد كومان تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وتساءل لماذا تعمل التقنية ضد برشلونة فقط، مؤكدًا أن الفريق الكتالوني كان له ركلة جزاء واضحة لم تحتسب خلال المباراة.

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وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عاد كومان للتعليق على أحداث المباراة اليوم الأحد، وكتب: "لم نستحق خسارة مباراة الأمس، كان هناك ركلة جزاء مثيرة للجدل، كانت حاسمة للنتيجة النهائية للمباراة."

وأضاف: "سنواصل السير على هذا الطريق."

جدير بالذكر أن فوز ريال مدريد في المباراة قاده للتربع على قمة جدول الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة السابعة احتل بها المركز الثاني عشر.