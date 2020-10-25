صحيفة تكشف.. ماذا قال كومان لحكم مباراة الكلاسيكو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية الحديث الذي دار بين الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، والحكم مارتينيز مونويرا الذي أدار مباراة الفريق الكتالوني ضد ريال مدريد بالكلاسيكو.

وحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة في مباراة الجولة السابعة من منافسات الليجا، وتمكن الفريق الملكي من الفوز بنتيجة 3-1.

وعقب المباراة، انتقد كومان تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وتساءل لماذا تعمل التقنية ضد برشلونة فقط، مؤكدًا أن الفريق الكتالوني كان له ركلة جزاء واضحة لم تحتسب خلال المباراة.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو" فإن كومان انتظر بفارغ الصبر خروج الحكم من ملعب المباراة ليظهر له غضبه من بعض القرارات التي اتخذها خلال المباراة.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن كومان توجه إلى الحكم وصافحه ثم قال له: "لماذا؟ لماذا؟ قل لي.. هل رأيت صورا الأسبوع الماضي ضد خيتاف، بركلتي جزاء؟ لا يوجد var إلا ضد الفريق".

وأوضحت "موندو" أن الحكم لم يرد على كومان، وواصل طريقة نحو غرفته.

جدير بالذكر أن فوز ريال مدريد في المباراة قاده للتربع على قمة جدول الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة السابعة احتل بها المركز الثاني عشر.