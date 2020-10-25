صاروخ برشلونة.. 14 رقما مبهرا لأنسو فاتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

احتفل نجم كرة القدم الموهوب أنسو فاتي مبكرا بعيد ميلاده الـ18 من خلال بصمة تاريخية في مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد أمس السبت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وسجل فاتي هدف التعادل لفريقه برشلونة في الدقيقة الثامنة بعدما تقدم فيدريكو فالفيردي لريال مدريد، إلا أن الفريق الملكي نجح في تسجيل هدفين خلال الشوط الثاني لينهي المباراة لصالحه بنتيجة (3-1) ويوسع الفارق مع البارسا.

ويحتفل فاتي يوم السبت المقبل الموافق 31 أكتوبر الحالي بعيد ميلاده الثامن عشر، ليكون الهدف الذي سجله في شباك ريال مدريد بمثابة احتفال مبكر بعيد ميلاده، حيث سيبقى عالقا في الأذهان على الرغم من خسارة المباراة.

لا يستطيع أنسو فاتي التوقف عن تحطيم الأرقام القياسية، حيث أصبح النجم الشاب أصغر لاعب يسجل هدفا في مباريات الكلاسيكو على مدار تاريخ مباريات القمة بين برشلونة والريال في القرن الحالي.

وفيما يلي قائمة بأبرز الأرقام القياسية التي حققها النجم المراهق فاتي:

1- ثاني أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في الدوري الإسباني (25 أغسطس 2019):

عندما دخل كبديل في مواجهة ريال بيتيس على ملعب كامب نو التي انتهت بفوز البارسا (5-2)، كان فيسينيتش مارتينيز اللاعب الوحيد الذي لعب أول مباراة له في الدوري مع النادي في سن أصغر، ليصبح فاتي ثاني أصغر لاعب يشارك مع برشلونة، خلف فيسينيتش مارتينيز الذي شارك بعمر (16 عاما و280 يوما) عام 1941 أمام ريال مدريد، ليناطح اللاعب رقما قياسيا عمره 78 عاما.

2- أصغر هداف لبرشلونة في تاريخ الدوري الإسباني (31 أغسطس 2019):

بعد أسبوع من أول مشاركة له مع برشلونة، صنع أنسو فاتي التاريخ بعدما أصبح أصغر لاعب يحرز هدفًا في تاريخ مشاركات النادي الكتالوني بالدوري الإسباني بعمر (16 عامًا فقط و 304 يومًا) بزيارة شباك مضيفه أوساسونا في لقاء انتهى بالتعادل (2-2)، ليتفوق فاتي على الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل أول أهدافه مع برشلونة في الليجا بعمر (17 عاما و331 يوما)، بجانب بويان كريكيتش صاحب الرقم القياسي السابق بعمر (17 عاما و53 يوما).

3- أصغر لاعب أساسي في كامب نو (14 سبتمبر 2019):

بدأ أنسو فاتي مواجهة فالنسيا التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة (5-2) على فريق فالنسيا، ليصبح ابن مدرسة "لا ماسيا" أصغر لاعب يحظى بشرف التواجد في التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني على ملعب "كامب نو".

4- أصغر لاعب يسجل ويصنع في الدوري الإسباني (14 سبتمبر 2019):

خطف أنسو فاتي الأضواء أمام فالنسيا بعدما افتتح التسجيل لبرشلونة قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله الهولندي فرانكي دي يونج في أول سبع دقائق من المباراة، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني ينجح في تسجيل هدف وصناعة آخر في مباراة واحدة، وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يأتي لاعب يمكنه فعل ذلك الإنجاز.

5- أصغر هدّاف في كامب نو (14 سبتمبر 2019):

هدف فاتي في شباك فالنسيا جعله أصغر لاعب يسجل هدفًا في ملعب كامب نو، سواء كان لبرشلونة أو للفرق المنافسة.

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6- أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا (17 سبتمبر 2019):

بعد ثلاثة أيام من هدفه التاريخي في كامب نو، حقق أنسو فاتي رقمًا قياسيًا آخر بعدما بدأ مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني بشكل أساسي، ليصبح أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا، حيث لعب أول 55 دقيقة من المباراة قبل أن يحل محله ليونيل ميسي.

7- ثاني أصغر لاعب في منتخب إسبانيا تحت 21 عاما (15 أكتوبر 2019):

التألق مع برشلونة حجز لأنسو فاتي مكانًا في تصفيات بطولة أمم أوروبا تحت 21 عامًا، وشارك النجم الصاعد في مواجهة الجبل الأسود، مما جعله ثاني أصغر في منتخب إسبانيا تحت 21 عاما بعد الإسباني بويان كريكيتش، مهاجم البارسا السابق.

8- أصغر هداف لبرشلونة في تاريخ دوري أبطال أوروبا (10 ديسمبر 2019):

سجل أنسو فاتي هدفه الأول في المسابقات الأوروبية على ملعب "جوزيبي مياتزا" في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي، بعد دقيقة واحدة فقط من دخوله كبديل في الدقيقة 85، ليضمن هدفه الفوز للبارسا بنتيجة (2-1) ويصبح أصغر هداف لبرشلونة في تاريخ دوري الأبطال.

9- أصغر لاعب يسجل ثنائية في الدوري الإسباني (2 فبراير 2020):

بهدفيه في مرمى ليفانتي اللذان قاد بهما برشلونة للفوز بنتيجة (2-1)، أصبح أنسو فاتي أصغر لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة بتاريخ الدوري الإسباني، بعمر (17 عاما و94 يوما)، محطما الرقم الذي حمله خوانمي مع مالاجا عام 2010.

10- ثاني أصغر لاعب في تاريخ منتخب إسبانيا (3 سبتمبر 2020):

عاد فاتي ليحطم الأرقام القياسية وكانت هذه المرة على الصعيد الدولي، حيث دفع به لويس إنريكي كبديل في مواجهة ألمانيا بدوري الأمم الأوروبية، ليصبح بعمر (17 عاما و308 أيام) ثاني أصغر لاعب في تاريخ منتخب إسبانيا بعد اللاعب الباسكي آنخيل زوبييتا في عام 1936 (17 عاما و284 يوما).

11- أصغر هداف في تاريخ المنتخب الإسباني (6 سبتمبر 2020):

أصبح أنسو فاتي في مواجهة أوكرانيا أصغر هداف في تاريخ المنتخب الإسباني، حيث سجل الهدف الثالث بعمر (17 عامًا و311 يومًا)، محطما رقم خوان إرازكوين توماس الذي سجل في سن (18 عاما) في عام 1925.

12- أصغر لاعب يسجل ثنائية في دوري أبطال أوروبا (20 أكتوبر 2020):

مع إضافة هدفه ضد فيرينكفاروش المجري إلى هدفه السابق ضد إنتر ميلان الإيطالي، أصبح أنسو فاتي أصغر لاعب على الإطلاق يسجل أكثر من هدف واحد في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

13- الأكثر تسجيلا للأهداف تحت سن 18 عاما في تاريخ الليجا (24 أكتوبر 2020):

شهد هدفه ضد ريال مدريد وصوله إلى رقم قياسي آخر في الدوري الإسباني، حيث أصبح الأكثر تسجيلا للأهداف تحت سن 18 عاما في تاريخ الليجا، ليعادل الرقم القياسي لبابلو بومبو كينتانا في الثلاثينيات.

14- أصغر هداف في تاريخ الكلاسيكو (24 أكتوبر 2020):

أصبح أنسو فاتي (17 عاما و359 يوما) أصغر هدّاف في تاريخ الكلاسيكو، محطمًا الرقم القياسي لراؤول جونزاليس المسجل في سنة 1995 (18 عاما و95 يوما).