الإسماعيلي: لدينا 3 دوافع في مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي للإسماعيلي، أن الفريق لديه دوافع قوية في مواجهة الزمالك، مشيرا إلى أن النادي تقدم بشكوى ضد التونسي فخر الدين بن يوسف، لاعب الدراويش السابق.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الزمالك غدا الإثنين على ملعب استاد القاهرة الدولي، في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2019/2020.

وقال علاء وحيد، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "BE ON TIME" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأحد: "هناك عدة دوافع في مواجهة الزمالك أهمها تصحيح المسار قبل استئناف البطولة العربية".

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وأضاف: "نريد أيضا تحقيق الانتصار في لقاء الزمالك لإنهاء الدوري بطريقة مرضية للجماهير، وهناك حافز كبير عند اللاعبين للفوز".

وتابع: "هناك دافع ثالث وهو أن كل لاعب في الإسماعيلي يريد إثبات قدراته للمدير الفني البرازيلي ريكاردو، لأن هناك تقرير يتم إعداده وسيكون مؤثرا في استمرارية بعض اللاعبين مع الدراويش".

وأكد: "لم نصدر مشاكل لاتحاد الكرة بعد تقديم موعد المباراة لرغبتنا في مساندة الزمالك، ونستعد للمواجهة الذي ستكون واحدة من أجمل مباريات الدوري، ونعد الجماهير بالظهور بشكل جيد".

وأتم علاء وحيد قائلا: "الإسماعيلي تقدم بشكوى ضد فخر الدين بن يوسف للحفاط على حقوقه، لأن اللاعب حصل على مستحقاته لكنه لم يكمل المدة المتفق عليها حتى نهاية الموسم الجاري، حيث كان يريد التجديد بمبالغ رآها الإسماعيلي مبالغًا فيها، ليقرر اللاعب الرحيل والسفر إلى تونس".