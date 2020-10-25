تقارير: حجازي يستعد للانتقال للاتحاد السعودي خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكدت تقارير صحفية سعودية، أن المدافع المصري أحمد حجازي، لاعب وست بروميتش الإنجليزي، يستعد لتوقيع عقود انتقاله لنادي اتحاد جدة السعودي خلال ساعات.

وشارك حجازي في مباراة وحيدة مع وست بروميتش في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" أمام بيرنلي بالجولة الـ5 للمسابقة.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، وفقاً لمصادرها الخاصة، أن إدارة اتحاد جدة نجحت في الوصول لاتفاق مع مسؤولي وست بروميتش بشأن التعاقد مع حجازي.

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ويحتل بروميتش العائد من جديد للدوري الإنجليزي بعد خوض 5 مباريات في "بريميرليج" المركز الـ17 بنقطتين، حيث التعادل في مباراتين والخسارة في 3 مباريات.

وقالت الصحيفة، أنه من المقرر أن يوقع حجازي على العقد بشكل رسمي قبل غلق باب الانتقالات بالمملكة العربية السعودية مساء اليوم الأحد.

وسبق وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية الى وجود مفاوضات مكثفة من جانب اتحاد جدة للتعاقد مع حجازي قبل غلق باب الانتقالات لدعم دفاعات الفريق.

يُذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز الـ12 في ترتيب جدول الدوري السعودي الموسم الحالي برصيد نقطة واحدة، بعد الخسارة من الاتفاق 2-1، والتعادل 2-2 مع الفتح.