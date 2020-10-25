8 نوفمبر .. آخر موعد أمام لجنة الحكام لإرسال القائمة الدولية إلى الفيفا

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يوم 8 نوفمبر، آخر موعد لإرسال اتحاد الكرة القائمة الدولية للحكام، بعد الانتهاء من الكشف الطبي وكذلك اختبارات الجري للحكام. اختبارات الجري للحكام. وأجرت لجنة الحكام اختبارات جري "وارنر تيست"، وكشف طبي لحكام القائمة الدولية في كرة القدم وكذلك المساعدين، ونجحوا جميعًا في اجتيازها بنجاح. القدم وكذلك المساعدين، ونجحوا جميعًا في اجتيازها بنجاح. وتواصل اللجنة عملها من حيث إجراء الكشف الطبي والاختبارات لحكام الكرة الخماسية والشاطئية والصالات والنسائية تمهيدًا لإرسال القائمة بالكامل إلى الفيفا خلال أيام.

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