وزير الرياضة يبحث أخر استعدادات مونديال اليد فى اجتماعه الأسبوعي

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعه الأسبوعي مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد والمزمع إقامتها في مصر يناير 2021 بحضور الكابتن حسين لبيب مدير البطولة وممثلي اللجان الفنية باللجنة المنظمة للبطولة
وتناول الاجتماع بحث كافة التفصيلات الخاصة بتنظيم واستضافة فعاليات البطولة.
وتضمن الاجتماع بحث التدريبات الخاصة بالمتطوعين وتوزيعاتهم على مختلف الفعاليات بالصالات والمطارات والفنادق وصالات التدريب
وتضمن الاجتماع اخر التطورات الخاصة بأعمال الانشاءات بالصالاتالمغطاة الرئيسية المستضيفة لمنافسات المونديال ووجه وزير الشباب والرياضة بضرورة البدء فى توفير وفرش كافة الصالات ومرفقاتها من شاملة القاعات والمناطق الإعلامية والخامات وغرف الملابس والارضيات وأنظمة الصوت والإضاءة وتغطية شبكات المحمول والاتصالات السلكية واللاسلكية وكافة الأعمال الجارية فى جميع الصالات فى استاد القاهرة والعاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر وبرج العرب
واطمئن صبحي على جاهزية صالات التدريب .
وتضمن الاجتماع بحث أوجه الاستعدادات الخاصة بمنظومة التذاكر والحملة الدعائية لإطلاق البطولة واستعدادات حفلي الافتتاح والختام للمونديال
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