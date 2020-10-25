تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليستر سيتي اليوم بالدوري الإنجليزي

يستعد فريق أرسنال لاستقبال ضيفه فريق ليستر سيتي بالمباراة التي ستقام على ملعب استاد الإمارات مساء اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري في إطار منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز . تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليستر سيتي اليوم : حارس المرمى: لينو خط الدفاع: بيليرين ، هولدينج ، جابرييل ، تيرني خط الوسط: سيبايوس ، ساكا ، تشاكا Advertisements خط الهجوم: ويليان ، بيبي ، أوباميانج موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي اليوم : ستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان، العاشرة والربع بتوقيت العاشرة والربع بتوقيت السعودية ، الحادية عشرة والربع بتوقيت الإمارات، الثامنة والربع بتوقيت المغرب والجزائر وتونس . القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وليستر سيتي اليوم : ستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي يوسف سيف، كما ستذاع عبر قناتي Sport Klub 1 Serbia وSuperSport HD 3 alb الحاصلتان على حقوق بث البطولة .

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