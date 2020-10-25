لاعبو الأولمبياد الخاص يهنئون سفيرهم العالمي بيليه بعيد ميلاده الثمانين

حرص لاعبو الأولمبياد الخاص الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع احتفال العالم بعيد ميلاد الجوهرة السمراء بيليه الثمانون على إرسال برقيات تهنئة له بهذه المناسبة على اعتبار أنه من أوائل السفراء العالميين للاولمبياد الخاص الدولي، حيث تلقى مقر الرئاسة الاقليمية بالقاهرة سيلا من الايميلات من مختلف برامج المنطقة سواء إداريين ولاعبين، وحملوا المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى رغبتهم فى إيصالها لبيليه، لمشاركته الاحتفال بعيد ميلاده الثمانين،

حيث قامت الرئاسة الإقليمية بإرسال برقية تهنئة لبلية باسم لاعبى الاولمبياد الخاص بالمنطقة.

ويتصدر الجوهرة السمراء بيليه قائمة السفراء العالميين للاولمبياد الخاص الدولى ومنذ سنوات طويلة والتى تضم محمد على كلاى، وبكنباور والبطل الاولمبي بارت كونروميسى، وميسى، ونجم الكرة الافريقية دى روجبا، ونجما الكرة البرازيلية روماريو وكافو، و بطلة التزلج على الجليد ميشيل كوان، ونجم كرة السلة

الأمريكية السابق ديكيمبي موتومبو، ونجم كرة الطائرة الصربي فلاديمير غربيتش، وبطل سباقات التزلج السريع على الجليد أبولو أوهنو.

وغيرهم من مشاهير الرياضة العالمية ومنذ سنوات يحرص بيليه على المشاركة فى الأحداث الرياضية الكبرى للأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية الصيفية، وكان اخر حدث رياضي شارك فيه بيليه فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا الكأس الإقليمى لكرة القدم كأس ماجدة موسى وهي التصفيات المؤهلة لأول كأس العالم لكرة القدم للأولمبياد الخاص والتى استضافتها القاهرة عام 2014، حيث أعطى ضربة البداية لمباراة مصر وليبيا، التى أقيمت على استاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس.