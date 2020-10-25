موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي اليوم والقناة الناقلة

يستعد فريق أرسنال لاستقبال ضيفه فريق ليستر سيتي بالمباراة التي ستقام على ملعب استاد الإمارات مساء اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري في إطار منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز .

يدخل ليستر سيتي المباراة محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما يدخل أرسنال المباراة بنفس رصيد

النقاط ولكن بفارق الأهداف ويحتل المركز الثامن في جدول البريمييرليج .

موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي اليوم :

ستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان، العاشرة والربع بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والربع بتوقيت الإمارات، الثامنة والربع بتوقيت المغرب والجزائر وتونس .

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القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وليستر سيتي اليوم :

ستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي يوسف سيف، كما ستذاع عبر قناتي Sport Klub 1 Serbia وSuperSport HD 3 alb الحاصلتان على حقوق بث البطولة .

الجدير بالذكر أن أخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت في الدور الثاني من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، وحقق فيها أرسنال الفوز بهدفين دون رد والتي أقيمت على ملعب ووكرز معقل فريق الثعالب .