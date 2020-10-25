تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان اليوم في نهائي الكونفدرالية

تقام اليوم الأحد، مواجهة من العيار الثقيل، بين بيراميدز ونهضة بركان المغربي، في المباراة التي تقام على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالمغرب، في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان :

تنطلق مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان :

ستكون مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي، اليوم الأحد في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، منقولة بشكل مباشر عبر قناة

beIN Sports HD 7، بصوت المعلق نوفل الباشي.

ويطمح بيراميدز بقوة لحصد أول لقب أفريقي في تاريخه بعد سنوات قليلة من طفرته بعدما اشتراه المستشار السعودي تركي آل الشيخ وقد كان يطلق عليه اسم نادي الأسيوطي ومن يومها صار منافسًا جيدًا في الكرة المصرية، ويريد التتويج بلقب أفريقي أول في مسيرته.

وخاض بيراميدز حصة تدريبية قوية قبل التوجه الي الدار البيضاء واشتمل على الجوانب البدنية ورفع معدل اللياقة وجوانب تكتيكية.

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أما نهضة بركان فتأهل إلى النهائي في

الكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي، لكن ذكراه العام الماضي لم تكن إيجابية إذ خسر بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1 في نتيجتيهما، ويأمل عشاق نهضة بركان في التتويج باللقب الإفريقي هذه المرة بعد الفشل في التتويج العام الماضي.

ووصل نهضة بركان إلى الدور النهائي بعدما فاز علي مواطنه حسنية أغادير بهدفين لهدف وحيد، بينما تأهل بيراميدز إلى هذا الدور بعد الانتصار على حوريا كوناكري الغيني 2-0.

تشكيل بيراميدز المتوقع بقيادة أنتي تشاتيتش أمام نهضة بركان :

حراسة المرمي: المهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر – أحمد أيمن منصور – علي جبر – محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - أحمد توفيق - محمد فاروق

خط الهجوم: إيريك تراوري - عبد الله السعيد – جون أنطوي