شكرا لقرائتكم موسيماني يقرر الدفع بمجمدين الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على الدفع بالعناصر المجمدة خلال مواجهة طلائع الجيش، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العام والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في منح اللاعبين الأساسيين قسط من الراحة بسبب مشاركتهم في بطولة دوري ابطال افريقيا، فيما سيكون صالح جمعة على رأس المشاركين أمام فريق الطلائع من أجل رؤيته بشكل أفضل للحكم على مستواه وتحديد مصيره مع الفريق خلال الموسم المقبل.

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وصعد فريق الأهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربى بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.. سجل ثلاثية الأهلى، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجى، وينتظر الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء المغربى حيث يلتقى بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر فى إياب نصف النهائى بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف فى المغرب.

أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، أن فريقه استحق الصعود للمباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة الوداد المغربي، وهنأ موسيمانى لاعبى فريقه بعد الفوز على الوداد ذهاباً وإياباً بنتيجة 5/1 فى الدور نصف النهائي، وقال موسيمانى، "أتمنى أن يحالفنا الحظ فى المباراة النهائية ونحسم اللقب لصالحنا".