شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لـ بيراميدز ضد نهضة بركان فى نهائي الكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فى التاسعة والنصف مساء اليوم فريق بيراميدز أمام نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفيدرالية الأفريقية بالمغرب فى لقاء صعب للفريقين يبحث فيه الفريق السماوى عن تسطير اسمه باحرف من نور فى سجلات الإتحاد الأفريقى فى المشاركة الأولى له بالبطولات القارية عندما يحقق اللقب .

ومن المتوقع أن يبدأ الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد حمدي، علي جبر، أحمد أيمن منصور، عمر جابر.

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خط الوسط: نبيل دونجا، أحمد توفيق، محمد فاروق، إيريك تراوري، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: جون أنطوي

كان بيراميدز تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على حوريا كوناكرى الغينى فى الدور نصف النهائى للبطولة بهدفين نظيفين أحرزهما إبراهيم حسن وعبد الله السعيد