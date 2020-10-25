شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ينافس إسلام جابر على مقعد ساسى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، فى منافسة مع ميله إسلام جابر، على حجز مقعد التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، فى مواجهة الإسماعيلى، التى ستقام فى الثامنة من مساء غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، خاصة أن ساسى سيغيب عن المباراة للإيقاف، وتواجد إسلام جابر فى التشكيل الأساسى للفريق بجوار طارق حامد فى المباراة الماضية أمام الرجاء المغربى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى أقيمت على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، وانتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد، نظرًا لعدم قيد إمام عاشور بالقائمة الإفريقية للفريق، ليقدم إسلام جابر مباراة جيدة لذا قد يواصل حجز مكانا أساسيًا فى تشكيل الزمالك على حساب إمام عاشور الذى كان يتم الاعتماد عليه فى الفترة الأخيرة عندما كان يغيب التونسى فرجانى ساسى.

ومن المقرر، أن يحسم البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، الدفع بأحدهما من خلال التدريب الأخير للفريق الذى سيقام اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الدراويش، حيث سيدخل الأبيض معسكرًا مغلقًا مساء اليوم عقب المران الختامى للفريق استعداد لمواجهة الإسماعيلى، والتى يسعى فيها الأبيض لتحقيق الانتصار لحصد المركز الثانى فى المسابقة المحلية من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة بصورة رسمية فى النسخة المقبلة بدورى أبطال إفريقيا عقب تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصده أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية وحال تحقيق الأبيض للفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدورى.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 47 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة، فى حين احتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى لممتاز، برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 14 لقاء، وسجل 37 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.