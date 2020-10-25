شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر ظهور لمنافس بيراميدز أمام الفرق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصل فريق بيراميدز عن تحقيق أول لقب منذ ظهوره فى خريطة البطولات واللعب مع الكبار، حيث يلتقى مع نهضة بركان فى نهائى بطولة الكونفدرالية التى تقام باستاد مولاى عبد الله فى التاسعة مساء اليوم، ويحلم فريق بيراميدز بالعودة إلى القاهرة حاملاً كأس الكونفدرالية للمرة الأولى فى تاريخه متسلحًا بأرقامه القياسية التى حققها خارج ملعبه فى مشوار البطولة، حيث حقق الفوز فى كل مبارياته الثمانية التى خاضها خارج أرضه فى نسخة هذا الموسم من كأس الكونفدرالية.

وكان آخر ظهور لفريق نهضة بركان أمام الفرق المصرية فى بطولة الكونفدرالية النسخة الحالية، وبالتحديد أمام المصرى البورسعيدى، فى إياب ربع نهائى البطولة، فى اللقاء الذى أقيم يوم 8 مارس الماضى وانتهى بفوز الفريق المغربى بهدف نظيف سجله العربى الناجى لاعب فريق نهضة بركان بالدقيقة 39 من أحداث المباراة.

وأطاح نهضة بركان بالمصرى بعدما تعادلا فى مباراة الذهاب بهدفين وفاز النهضة بهدف فى لقاء العودة.

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ويقود بيراميدز مدرب يتمتع بخبرة كبيرة هو الكرواتى أنتى تشاشيتش (66 عامًا) والذى التحق بالنادى العام الماضى بعد مسيرة تدريبية طويلة، شهدت تدريبه لمنتخب كرواتيا بالإضافة للعديد من الأندية أبرزها دينامو زغرب الكرواتى وماريبور السلوفينى وغيرها، وخاض بيراميدز تحت قيادة تشاتشيتش 32 مباراة، فاز فى 21 منها، وخسر 8 هزائم وتعادل 3 مرات، واستقبل بيراميدز تحت قيادة المدرب الكرواتى 24 هدفا بينما سجل 47 هدفا.

ويطمح تشاتشيتش فى حصد لقب الكونفدرالية لاسيما أن بيراميدز ودع منذ أيام بطولة كأس مصر بركلات الترجيح لصالح طلائع الجيش فيما لايزال موقفه صعباً من انهاء موسمه المحلى فى مركز الوصيف المؤهل للظهور الأفريقى بالموسم الجديد بعدما فقد نقطتين بالتعادل السلبى مع الأهلى بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.