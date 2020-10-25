شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يقرر إراحة معلول والشناوي وأجاي بعد التأهل لنهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للأهلي بيقادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الإستعانة بلاعبي الفريق الصاعدين وممن لم يحصلون على فرصة كافية هذا الموسم للدفع بهم في مباراتي أبو قير للأسمدة في دور الثمانية لكأس مصر ومباراة طلائع الجيش السبت المقبل في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة اسابيع ، ويأتي قرار موسيماني بالإستعانة ببعض الصاعدين ولاعبي الدكة بهدف إراحة اللاعبين الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد بشكل واضح خلال الفترة الماضية وذلك حتى يتم تجهيزهم بشكل جيد لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تأهل الفريق مؤخراً بشكل رسمي عقب الفوز على الوداد المغربي مساء أمس الأول ، الجمعة، بإستاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالمغرب بثنائية نظيفة ، ويرغب المدير الفني للأهلي راحة أكثر من لاعب أساسي عانى مؤخراً من الإجهاد ويأتي في مقدمتهم محمد الشناوي وعلى معلول وديانج وعمرو السولية وأيمن أشرف ومحمد هاني وأجاي وقفشة.

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ويخشى الجهاز الفني من تعرض أحداً من قوام الفريق الأساسي لإصابة تُبعده عن نهائي بطولة أفريقيا المُقرر له 6 نوفمبر المقبل والذي ينتظر فيه المارد الأحمر الفائز من الرجاء المغربي والزمالك حيث سيلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر المقبل بالقاهرة علماً بأن الزمالك فاز في الذهاب بهدف نظيف.

على الصعيد متصل، أكد بيتسو موسيماني أن فريقه استحق الصعود للمباراة النهائية لبطولة أفريقيا وهنأ موسيماني لاعبي فريقه بعد الفوز على الوداد ذهاباَ واياباً بنتيجة 5/1 في الدور نصف النهائي، وقال موسيمانى:" أتمنى أن يحالفنا الحظ في المباراة النهائية ونحسم اللقب لصالحنا".