شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر عدم مشاركة فريق فى أكثر من بطولة قارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عدم مشاركة أى فريق من الدورى بأكثر من بطولة، أسوة بما تم الموسم الجارى بعدم مشاركة أى فريق يشارك فى البطولات الأفريقية فى بطولة أخرى قارية فى نفس التوقيت، حيث شارك الأهلي والزمالك فى دوري أبطال أفريقيا، وشارك بيراميدز والمصرى فى الكونفدرالية، بينما شارك الإسماعيلى بالبطولة العربية.

وأكد مسؤولو اللجنة الخماسية أنه سيتم اتباع نفس الأمر فى التجهيز للموسم الجديد بعدم مشاركة أى فريق بمسابقتين دوليتين وأى فريق يشارك فى أفريقيا لا يحق له المشاركة فى البطولة العربية والعكس.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز للاشتراك فى بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين، أسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهى فى وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا.

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ويترتب على ذلك مشاركة صاحبى المركزين الأول والثانى فى بطولة أبطال الدورى الأفريقى، بينما يشارك الثالث والرابع بالكونفيدرالية.

وبم أن النادي الأهلي حسم المركز الأول لصالحه فسوف يشارك فى أبطال الدورى، بينما يتنافس على المركز الثانى ناديى بيراميدز والزمالك، فيما حسم المقاولون المركز الرابع.