شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينتظر فوز بيراميدز بالكونفدرالية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو المصرى البورسعيدى حصول بيراميدز على الكونفيدرالية مساء اليوم، عندما يواجه نهضة بركان فى النهائى فى التاسعة مساءً بالمغرب فى لقاء صعب للفريقين، بعدما نجحا فى عبور نصف النهائى بعد فوز بيراميدز على حوريا كوناكرى الغينى بهدفين نظيفين، بينما فاز نهضة بركان على حسنية أغادير بهدفين مقابل هدف.

ويرغب مسئولو المصرى فى حصول بيراميدز على بطولة الكونفيدرالية نظرا لوجود شرط فى عقد لاعب الفريق البورسعيدى السابق وبيراميدز الحالى إسلام عيسى يقضى بحصول أبناء المدينة الباسلة على 4 ملايين جنيه حال حصول الفريق السماوى على بطولة قارية، فى الوقت الذى يحصل فيه المصرى على 2 مليون عند فوز بيراميدز ببطولة محلية.

وكان مسئولو المصرى أتموا اتفاقاتهم مع بيراميدز خلال الساعات القليلة الماضية بانتقال الفلسطينى محمود وادى ليجاور زميله السابق إسلام عيسى فى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه يحصل عليها أبناء بورسعيد على 3 مرات طبقا للعقد، حيث حصلوا على 12 مليون جنيه دفعة أولى فور الإعلان عن الصفقة، على أن يحصلوا على 5 ملايين خلال شهر نوفمبر المقبل و3 ملايين فى يناير 2021 المقبل.