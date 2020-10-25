شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار و300 مليون جنيه عائد مشروعات الطرح الاستثمارى لمراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد فوزى، المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة أكد نجاح مشروع الطرح الاستثمارى لمراكز الشباب بمشاركة القطاع الخاص، من حيث تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب بنظام حق الانتفاع، وفق اللوائح المنظمة، معلناً أن حجم العائد من المشروعات الاستثمارية بلغ حتى الآن 2 مليار و300 مليون جنيه بمختلف المحافظات .

من ناحية أخرى، وجه صبحى الدعوة إلى الشباب والفتيات للمشاركة فى حملة "تصدوا معنا" التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للتصدى للشائعات، والكشف عن الحقائق فى ظل التحديات العديدة التى تواجه البلاد.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل بشكل متوازٍ من خلال الدمج بين أنشطة الشباب والرياضة، وربطها بالرؤية العامة للدولة، والاهتمام بالتنمية الرياضية والتنشئة الإيجابية للشخصية المصرية ضمن توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف الوزير أن بناء الشخصية المتكاملة المتزنة هى أساس تنفيذ البرامج والمشروعات التى تنفذها الوزراة، بدءاً من سن الطلائع ومرحلة الشباب حتى 40 عاماً، لافتاً إلى تنوع البرامج والمبادرات المقدمة على صعيد قطاعى الشباب والرياضة، والتى تتوافق ومتطلبات الشباب.