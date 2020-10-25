شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير للمشككين فى بطولات الأهلى: "بأمارة أفريقيا ولا المونديال؟!" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الإعلامى أحمد شوبير على بعض الآراء التى تشكك فى بطولات النادى الأهلى، باعتبارها بطولات غير شرعية ولكنها جاءت بالمجاملات التحكيمية ومجاملات المسئولين عن قطاع الرياضة، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى على أون سبورت إف إم، "الأهلى تأهل إلى نهائيات البطولات الأفريقية فى 18 مرة توج خلالها فى 13 مناسبة، لكن بقالنا كام سنة طلعلنا كلام غريب فى الميديا "أصل الأهلى بطولاته حرام" بأمارة إيه الحرام، بأمارة 18 نهائى أفريقى ومشاركته فى كأس العالم للأندية، بأمارة أنه الأكثر تتويجاً بسوبر أفريقيا".

وأضاف شوبير، الأهلى حقق كل الأرقام القياسية فى جميع البطولات هل كل هذه البطولات حرام، الأمر وصل إلى وضع نسب أيضاً من 30 % حرام إلى 100%، لم يروا بطولة واحدة حلال، هل يمكنهم أن يخبرونا فى عهد أى اتحاد هل فى عهد كابتن حلمى أم اللواء الدهشورى وحيدر باشا والمشير عامر، معظم رؤساء الاتحاد كانوا زملكاوية.

واختتم شوبير قائلا، "لماذا سمحنا بظهور مجانين التريند وفرحانين بيهم، الأهلى الأقوى هجومياً فى دورى أبطال أفريقيا بـ 34 هدف وحقق 17 فوز متتالى لأول مرة على ملعبه ولم يخسر سوى من النجم الساحلى خارج الديار.

فى سياق آخر، قرر الجهاز الفنى للأهلى بيقادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الاستعانة بلاعبى الفريق الصاعدين وممن لم يحصلوا على فرصة كافية هذا الموسم للدفع بهم فى مباراتى أبو قير للأسمدة فى دور الثمانية لكأس مصر ومباراة طلائع الجيش السبت المقبل فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع، ويأتى قرار موسيمانى بالاستعانة ببعض الصاعدين ولاعبى الدكة بهدف إراحة اللاعبين الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد بشكل واضح خلال الفترة الماضية وذلك حتى يتم تجهيزهم بشكل جيد لمباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد تأهل الفريق مؤخراً بشكل رسمى عقب الفوز على الوداد المغربى مساء أمس الأول، الجمعة، بإستاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالمغرب بثنائية نظيفة، ويرغب المدير الفنى للأهلى راحة أكثر من لاعب أساسى عانى مؤخراً من الإجهاد ويأتى فى مقدمتهم محمد الشناوى وعلى معلول وديانج وعمرو السولية وأيمن أشرف ومحمد هانى وأجاى وقفشة.