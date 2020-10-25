شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار بيراميدز من الدور التمهيدى لنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لمواجهة نهضة بركان المغربى فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد مولاى عبد الله بالرباط فى المغرب فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث كلا الفريقين عن التتويج باللقب لاسيما أنه سيكون أول لقب قارى فى تاريخ بيراميدز "حديث الولادة"، كما سيكون أول بطولة يتوج بها الفريق، فى الوقت الذى يبحث الفريق المغربى عن حصد اللقب وتعويض خسارته فى النسخة الماضية أمام الزمالك الذى توج بها.

بدأ بيراميدز مشواره فى البطولة من دور 64 عندما التقى مع ايتوال الكونغولى وتفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول.

وتعادل فى القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائرى، ولكن استطاع الفوز عليه فى الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثانى حيث لاقى يانج أفريكانز التنزانى واستطاع الفوز عليه أيضًا، فى المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ليدخل دور المجموعات ويتصدر المجموعة الاول التى كانت تضم معه المصرى البورسعيدى واينوغو رينجرز النيجيرى وفريق نواذيبوالموريتانى بواقع خمسة انتصارات وهزيمة ليضمن صدارة المجموعة، حقق خلالها 5 انتصارات على أف سى نواذيبو والمصري مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز.

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وفى دور الثمانية لعب بيراميدز مع زاناكو واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة فى لوساكا قبل ان يخسر بهدف فى القاهرة، وليصعد الى الدور قبل النهائى، ونجح خلاله فى الفوز على حوريا كوناكرى الغينى بهدفين دون رد، ليتأهل لمباراة النهائى لمواجهة نهضة بركان.

أهداف بيراميدز فى مرمى حورية الغينى