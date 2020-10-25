شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يؤكد عدم تأجيل نهائى أفريقيا.. والزمالك سيتأهل لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن نادى الزمالك هو الأقرب لحجز تأشيرة التأهل إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا ليواجه غريمه التقليدى النادى الأهلى، وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "مع شوبير" على أون سبورت إف إم، "الزمالك فريق واقف على رجله ونسبة فوزه على الرجاء 70% مقابل 30% للرجاء، مثل حسابات الأهلى والوداد، لأن الرجاء استهلك فى الدورى المغربى والصراع كان قوياً جداً بينه وبين الوداد وهذا كان لصالح الأهلى".

وأضاف شوبير، "بالنظر إلى الزمالك أسماء اللاعبين أثقل، بن شرقى وفرجانى وزيزو ليس هناك ما يوازيهم فى فريق الرجاء، ودوافع الزمالك أكبر بكثير جداً، الزمالك غاب عن التتويج بهذه البطولة منذ فترة طويلة جداً، وليس سهلاً أن يهتز دفاع الزمالك مرتين على أرضه".

وأشار شوبير إلى أن النهائى يوم 6 نوفمبر ومباراة واحدة وسيكون بين الأهلى والزمالك، وكل الاحترام لفريق الرجاء ونتمنى لهم إقامة سعيدة فى مصر.

واختتم شوبير قائلا، "الزمالك كان لديه ميزة كبيرة جداً وهى اعتماده على الناشئين، ولا أعلم سبب استبعادهم مؤخراً رغم تألقهم مع الفريق الأول.

فى سياق متصل، تحدث سعيد وهبى، المتحدث الرسمى لنادى الرجاء المغربي، عن مستجدات إصابة لاعبى فريقه بفيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك، وقال سعيد وهبى لقناة أون تايم سبورتس 2: "للأسف تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بين صفوف الرجاء ليصل إجمالى الحالات إلى 16 حالة بين اللاعبين".

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وقال المتحدث الرسمى للنادى المغربى، "ولكن حتى الآن لم يكتمل شفاء أى لاعب، والفريق بالكامل لاعبين وجهاز فنى وإدارى فى الحجر الصحى فى المغرب وممنوعين من السفر".

وأضاف أن قرار تأجيل مواجهة الزمالك حتى 1 نوفمبر هو قرار سليم وفى محله، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون فريقه جاهزا للمباراة المرتقبة.

وتابع، "الفريق سيخضع لمسحة طبية يوم الأحد وأخرى يوم الثلاثاء وبعد ظهور النتيجة سنعرف ما هو موقف الفريق من السفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك".

وأضاف، "موقفنا سليم ونمتلك مستندات من المؤسسات الرسمية المغربية بصحة موقف الفريق وكنا نريد مواجهة الزمالك يوم 24 أكتوبر بدليل حجز الطائرة الخاصة وفندق الإقامة فى مصر فى هذه الفترة الزمنية"، مضيفا:" نحتاج اسبوعا على الأقل للتعافى من فيروس كورونا بالنسبة للاعبين".

وقرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) فى وقت سابق تأجيل لقاء الرجاء أمام الزمالك فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا لتقام يوم 1 نوفمبر المقبل.