شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد جاهزية على معلول لنهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، عن الموقف النهائى لعلى معلول ظهير أيسر الفريق، الذى غاب عن مباراة العودة أمام الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بسبب شعوره بإجهاد فى العضلة الخلفية، وقال عبد الحفيظ فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم، "موسيمانى رفض الدفع بعلى معلول فى لقاء الوداد لأنه قبل المباراة بيوم شعر بإجهاد فى الخلفية، وعلى نفسه كان يريد أن يلعب وهذا أكثر ما يعجبنى بوجود هذه الروح من اللاعبين، هدفنا واحد وهو نجاح الفريق، وبنسبة 90% سيكون موجودا فى تمرين الغد وعليه سيكون جاهزا لمباراة النهائى الأفريقي يوم 6 نوفمبر ".

وأضاف عبد الحفيظ، "خضنا مباراتين على قدر كبير من الأهمية أمام الوداد، وخضنا مشوارا صعبا خلال البطولة، ولكن الهدف الأساسى لم يتحقق حتى الآن، وهذا ما يجب أن يصل إلى أذهان اللاعبين، داخلين على سنة و3 أشهر فى هذه النسخة وهذا لم يحدث من قبل ونأمل تحقيق حلم ملايين الأهلاوية".

وعن ابتعاد أليو بادجى مهاجم الفريق عن المشاركة قال عبد الحفيظ، الاحتياج الفنى للمباراة هو ما يحكم اختيارات موسيمانى، وكل مباراة لها ظروفها، ونتمنى تجهيز جميع اللاعبين، ورامى ربيعة بات قريباً من العودة.