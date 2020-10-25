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سموحة يتعاقد مع مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل نادى سموحة، برئاسة محمد فرج عامر، تدعيماته بالتعاقد مع محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر لتدعيم دفاعاته فى الموسم المقبل لمدة 3 مواسم، فى إطار رغبة مجلس الإدارة فى بناء فريق قوى قادر على العودة للمنافسة على البطولات والمشاركة فى البطولات الأفريقية من جديد.

ويعد محمود البدرى من أفضل المدافعين بالدورى، وكان قريبا من الانتقال لأحد أندية القمة سواء الأهلى أو الزمالك أو بيراميدز قبل أن يقوم سموحة بخطفه والتعاقد معه، وقام اللاعب بالتوقيع فى مكتب فرج عامر بالإسكندرية.

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يذكر أن أحمد سامى المدير الفنى لسموحة كتب تقريرا عن حالة اللاعبين الموجودين بالفريق بالإضافة للمراكز التى تحتاج إلى تدعيم ومنها مركز المدافع الذى عانى كثيرا فى الموسم الحالى بسبب كثرة الإصابات والغيابات.

محمود البدرى 2
محمود البدرى 2

 

محمود البدرى
محمود البدرى

 

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