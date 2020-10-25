الامارات | رونالدو يهنئ صديقه المقاتل حبيب برسالة مؤثرة

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يهنئ صديقه المقاتل حبيب برسالة مؤثرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو صديقه الروسي حبيب نورمحمدوف بعد فوزه على الأميركي جاستن غايتجي في بطولة الفنون القتالية المختلطة "يو إف سي"، أمس السبت.

ونشر رونالدو عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، صورة لحبيب وعلق عليها: "مبروك يا أخي، والدك فخور بك".

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وكان المقاتل الروسي قد هزم غايتجي بضربة فنية قاضية في الجولة الثانية من منافسات "يو أف سي" التي أقيمت في أبوظبي، في أول نزال يخوضه منذ وفاة والده عبدالمناف في يوليو الماضي بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد، وفور انتهاء المواجهة منتصراً أعلن حبيب اعتزاله اللعبة بعدما قطع وعداً لوالدته بذلك.

وانهار حبيب باكيا على الحلبة عقب فوزه بالنزال واحتفاظه باللقب العالمي، وقال: "اليوم أريد أن أقول أن هذا نزالي الأخير. لا يمكن أن أعود إلى هنا دون والدي. عندما جاؤوا إلي من يو أف سي (لخوض مباراة جاستن) تحدثت مع والدتي لثلاثة أيام.. لكن الآن أنفذ وعدي لها".

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