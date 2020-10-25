شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ: نسعى لتجهيز جميع لاعبي الأهلي للنهائي الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق قطع خطوة مهمة بالتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، فقد اقترب من الهدف كثيرًا، ولكن الأمر لم يحسم بعد.

وأكد، في تصريحات إذاعية لبرنامج «مع شوبير»، على راديو «أون سبورت إف إم»: «موسيماني يتابع كل التفاصيل الخاصة باللاعبين ولا يهدر أي وقت»، كما أشاد بأداء أحمد فتحي قائلا: «أداء فتحي في المباريات المحلية ومباراة الوداد كان أفضل ما يكون، على الرغم من مشاركته في بعض المباريات كمدافع أيسر».

وأضاف: «الجهاز الفني رفض المغامرة بعلي معلول في مباراة الوداد، بعدما شعر بإجهاد في العضلة الخلفية قبل يوم من اللقاء» واستكمل: «كل لاعب لديه إحساس بأنه قادر على المشاركة، ولذلك نسعى لتجهيزهم جميعًا حتى المصابين منهم».

ويذكر أن الأهلي نجح في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على نظيره الوداد المغربي بمجموع (5-1) في لقائي الذهاب والإياب، لينافس الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء البيضاوي.