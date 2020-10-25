شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقي بمتطوعي بطولة العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء أمس السبت، بمتطوعي بطولة العالم لكرة اليد2021، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول للبرنامج التأهيلي للمتطوعين بمسرح وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين.

وقام وفد من لجنة التنظيم بالاجتماع مع الشباب الذين تم قبولهم وتجاوزوا المقابلات الشخصية الأخيرة، وتضمن البرنامج الحديث بشكل نظري عن طبيعة المهام التي سيقوم بها المتطوع ودوره في إنجاح البطولة التي تستضيفها مصر، فيما سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد تدريب عملي للمتطوعين قبل انطلاق البطولة.

وقال «صبحي» للمتطوعين أثناء الاجتماع:«أنتم أمل مصر القادم، وأنا سعيد بتواجدكم وفخور بكم» وأضاف:«أنتم في الصفوف الأمامية وتشكلون الانطباع الأول لدى كافة الوفود والفرق، فعلى عاتقكم مسؤولية كبيرة».

فيما أكد الدكتور شريف أبوالعينين، رئيس لجنة المتطوعين بالبطولة، أنه تقدم للتطوع ما يقرب من 7 الاف شاب وفتاة، وهو أكبر عدد تقدم للتطوع في تاريخ البطولات التي أقيمت في مصر، مما أعتبره مؤشرًا جيدًا لنجاح البطولة، إذ يوضح مدى اهتمام الشباب بها وبزيادة شعبية كرة اليد في مصر.

ويذكر أن مصر تستضيف البطولة في الفترة من 13 إلى 31 شهر يناير المقبل، وستقام في أربعة أماكن هم: استاد القاهرة، وصالة 6 اكتوبر، وصالة العاصمة الإدارية، واستاد برج العرب.

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